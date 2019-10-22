صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, بأنه وبناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، فقد رصدت اللجنة المختصة قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وبناء عليه فقد صدر التوجيه من سموه الكريم للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.