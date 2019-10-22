تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي الغامدي، والذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة، الذي يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعياً توزيع القضايا في مختلف المحافظات، وتسليط الضوء علي الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.