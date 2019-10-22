أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء) رفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ في مصر بعد نحو 4 أعوام من الحظر، بحسب بيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وقال البيان "أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ".

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني أندرو موريسون، بحسب البيان، "يسعدني اليوم (الثلاثاء) أن نعلن رفع القيود الحالية. سنواصل العمل من كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل".

من جهته قال السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل من كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

ورحّبت وزارتا السياحة والطيران المدني المصريتان بقرار السلطات البريطانية.

وقالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشّاط في بيان اليوم (الثلاثاء) إن "قرار رفع حظر السفر هو بمثابة رسالة للعالم تؤكد أن مصر آمنة، وأن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل".

وأشار بيان السفارة البريطانية إلى زيادة عدد السياح الإنكليز الذين زاروا مصر "في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ".

وبلغ عدد الزوار البريطانيين لمصر في العام 2018 نحو 415 ألف سائح.