وقعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقداً مع شركة الرواف للتجارة والمقاولات المتخصصة في أعمال البنية التحتية، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط «الشروق» الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة بقيمة إجمالية تتجاوز 237 مليون ريال، لتوفير 3404 قطع أراضي سكنية، بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، وذلك بحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال زيارته التفقدية للمشاريع السكنية بمنطقة المدينة المنورة.

ويتضمن العقد الذي وقعه من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، مع مدير المشاريع في شركة الرواف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرواف، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط «الشروق» بالمدينة المنورة الممتد على مساحة 4.669.811 مترا مربعا، ويأتي ذلك في إطار التعاون الفعّال بين الوزارة والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات ضمن خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين ورغباتهم، وبالجودة المطلوبة لرفع نسب تملك الأسر السعودية.

وأكدت وزارة الإسكان حرصها على التعاون المثمر مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، منوهةً إلى متابعتها المستمرة لتنفيذ جميع المشاريع السكنية واستكمال أعمال البنية التحتية ومواصلتها الإعداد لمشروعات أخرى سيعلن عنها تباعاً ضمن مراحل إجراءات التصميم والتنفيذ في جميع مناطق المملكة، مشددةً في الوقت ذاته على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم عدد من مشروعات برنامج «سكني» للمواطنين المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة شركة «الرواف» عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإسكان، مبيناً حرص العاملين في الشركة على تلمس احتياجات العملاء دائمًا، والسعي لتحقيق رضاهم الذي يشكل لديهم أولوية قصوى، مؤكدًا تطلع الشركة أن تكون الرائدة في مجال البنية التحتية، وسعيها أن تصبح جزءاً مهماً في الحركة التنموية.