انتظم المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة في المعسكر الداخلي، في مدينة الدمام للمرحلة الثانية لإعداد المنتخب للبطولة الخليجية على فترتين تدريبية صباحيه ومسائية، والذي يستمر أسبوعين، استعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشر لكرة السلة. ويشرف على المنتخب عضو مجلس الإدارة حمود المالكي وإداري حسين المسكين، وفنيا المدرب التركي تانير ومساعدوه سلمان الثواب وزهير الأمرد ورأفت مكي. وتم اختيار 16 لاعباً للمعسكر وهم: روح العلي، خليفه الدوسري، عبدالرحمن الخوالدة، محمد الخاطر، حسن الخلف، مؤمل إقبال، مهدي الزريقي، هاشم آل درويش، حسان الهوساوي، أنور برناوي، محمد البيشي، محمد سابوي، هارون هاشم، عبدالرحمن بن محفوظ، رائد البلوي، عبدالباري العليان.

من جهته، أوضح المشرف على المنتخب حمود المالكي أن هذه هي المرحلة الثانية لإعداد المنتخب للبطولة الخليجية لكرة السلة، والتي تهدف الي إعداد وتجهيز المنتخب بوقت مبكر للبطولة، مثمناً دعم ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندى والمدير التنفيذي عبدالإله بن شعيل في توفير متطلبات نجاح المعسكر ومواصلة نتائج الجيدة والمحافظة على لقب البطولة السابقة.