رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض لنتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع، والتي عقدت في جدة أوائل الشهر الجاري، وناقش فيها أكثر من 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج، يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية، الاستعدادات لحج العام الحالي 1441هــ. وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتحضير المُبكر لإنجاح موسم حج العام الحالي بإذن الله.واستعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات حلقة النقاش، التي ركزت على مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وتم في هذا الصدد طرح نحو 112 توصية ومبادرة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441هــ. واطلعت اللجنة على أعداد المعتمرين الذين قدموا لأداء العمرة منذ بداية الموسم حتى تاريخه وقد بلغ عددهم أكثر من 440 ألف معتمر. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.