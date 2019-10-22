Hwange National Park

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ZBC

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واضافت ZBC

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نفق 55 فيلا من المجاعة والعطش في محميةالوطنية في زيمبابويوذكرت مؤسسةالمحلية للإذاعة والتلفزيون "إن التغيرات المناخية تسببت في الجفاف ونقص الماء في المنطقة"وأكدت المؤسسة أن كل المحميات تواجه حاليا أوضاعا بيئية صعبة بسبب الحر نتيجة التغيرات المناخية. وقد عثر على غالبية الفيلة النافقة في منطقة تبعد 50 مترا عن منابع المياهويرى علماء البيئة أن هذا الأمر يدل على أن الفيلة قطعت مسافة كبيرة بحثا عن الماءإن عدد آبار الماء المتوفرة في المحمية غير كاف، مشيرة إلى أن زمبابوي فرضت حظرا على تجارة العاج في البلاد، ما أدى إلى فقدان استقطاب الأموال اللازمة لإجراءات حماية البيئةوفي هذا السياق فإن زمبابوي ودول أخرى في المنطقة دعت المجتمع الدولي إلى إلغاء الحظر من أجل بقاء تدفق موارد البيئة الحية.