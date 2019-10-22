خفت أداء الذهب إلى حد كبير اليوم (الثلاثاء)، إذ يتعرض لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية ترحيبا بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه تلقى دعماً جراء عدم وضوح تفاصيل المفاوضات. وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية (الأونصة). كما تماسك الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1487.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 17.58 دولار للأوقية، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 886.63 دولار وربح البلاديوم 0.5 % إلى 1766.32 دولار للأوقية.