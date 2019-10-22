لقي 4 أطفال مصرعهم غرقاً غرب أوغندا، جراء الفيضانات التي أدت إلى نزوح المئات من منازلهم في شرق البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إيرين ناكاسيتا إن الضحايا الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاماً، من سكان قرى تقع في منطقة كاسيسي غرب أوغندا، وهي أكثر المناطق تضرراً من الفيضانات.

وأشارت إلى أن مئات الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، مضيفة أن 650 منزلاً تضررت جراء الفيضانات في منطقة بوتاليغا، إضافة إلى 150 منزلاً في بولامبولي. وذكرت أن مياه الفيضانات غمرت 3 مدارس ابتدائية في بولامبولي. وأوضح مسؤولو الصليب الأحمر أن السكان المتضررين تم إيواؤهم في مستشفيات ومبانٍ حكومية مختلفة.