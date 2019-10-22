«عكاظ» (الرياض)ضمن حملة #اختر_لونك تقام مسابقة توعوية تفاعلية في 3 مولات، حيث يقوم المتسابق بتسديد كرة نحو اللون الأخضر وفي حالة دخول الكرة يحصل على جوائز قيمة (آيفون ١١ وبلايستيشن)، إضافة إلى معرض توعوي مصاحب لفعالية المسابقة يقوم بشرح بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة. علما بأن المسابقة والمعرض تقام في المدن الآتية: الرياض (غرناطة مول) تاريخ ٢٠ – ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩، من 4 – ١١ مساء. وفي مدينة الدمام (العثيم مول) ٢٨ أكتوبر – ٣ نوفمبر ٢٠١٩، من 4 – ١١ مساء. وفي مدينة جدة (ريد سي مول) ٥ – ١١ نوفمبر ٢٠١٩، من 4 – ١١ مساء.
وتختص حملة «بدلناها..#اختر لونك» ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزة الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعوداً إلى الأخضر؛ وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم؛ لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.