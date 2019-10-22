ضمن حملة #اختر_لونك تقام مسابقة توعوية تفاعلية في 3 مولات، حيث يقوم المتسابق بتسديد كرة نحو اللون الأخضر وفي حالة دخول الكرة يحصل على جوائز قيمة (آيفون ١١ وبلايستيشن)، إضافة إلى معرض توعوي مصاحب لفعالية المسابقة يقوم بشرح بطاقات كفاءة الطاقة الجديدة. علما بأن المسابقة والمعرض تقام في المدن الآتية: الرياض (غرناطة مول) تاريخ ٢٠ – ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩، من 4 – ١١ مساء. وفي مدينة الدمام (العثيم مول) ٢٨ أكتوبر – ٣ نوفمبر ٢٠١٩، من 4 – ١١ مساء. وفي مدينة جدة (ريد سي مول) ٥ – ١١ نوفمبر ٢٠١٩، من 4 – ١١ مساء.