أدت جموع المصلين في محافظة تربة، صلاة الميت على شهيد الواجب رئيس رقباء فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي، الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.ونقل قائد معهد سلاح التموين اللواء دخيل بن غلاب الجبرين المطيري، ورئيس لجنة الشهداء والمصابين بقيادة منطقة الطائف العسكرية العميد مسفر الشهراني، وعدد من ضباط القوات المسلحة، تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وكان جثمان الشهيد البقمي، وصل ظهر أمس لمطار الطائف وكان في استقباله عدد من المسؤولين بقيادة منطقة الطائف العسكرية وذوو الشهيد.يذكر أن الفقيد استشهد كان قد تعرض لإصابتين في أوقات سابقة، وعاد بكل إصرار وعزيمه للالتحاق بزملائه جنودنا البواسل الذين لا يتوقفون عن الذود عن حدود الوطن.