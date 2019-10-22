تسلم مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر أحمد بن سليمان البطاح، درعاً تكريمية من مستشار الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة الشيخ عبدالله بن أحمد أبوحسين؛ نظير مشاركة «عكاظ» كراعٍ إعلامي حصري لحفل فرح جدة 1440، الذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتشريف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.وأثنى البطاح على جهود جمعية الزواج بجدة وما تقدمه من أعمال جليلة لمساعدة شباب وفتيات الوطن على الزواج عبر الدعم المادي والعيني والمعنوي، وأشاد ببرنامج تأهيل وتدريب ما قبل الزواج الذي تقدمه الجمعية لضمان استمرارية الحياة الزوجية السعيدة والحفاظ عليها من شبح الطلاق.