‏انتزعت لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة حسناء الحماد أول ميدالية ذهبية للسعودية في منافسات الدورة الرياضية الخليجية السادسة لرياضة المرأة، المقامة بالكويت، بعد فوزها أمس في نهائي «السايبر» للفردي على الإماراتية شهد خرام بنتيجة 15-6.وقالت حسناء الحماد في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «الحمد لله الفوز جاء بعد تعب ومجهود الجميع، ودعم الأسرة والاتحاد السعودي للمبارزة من إداريين ومدربين ولا أنسى شكر اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة على دعمهم للرياضة النسائية الذي كان سبباً في التطور ووصولي لهذا المستوى، وبحول الله ستكون الميدالية الذهبية باكورة للذهب في بطولات آسيوية ودولية كبرى».وأضافت حسناء: «بعد هذه البطولة سنغادر لجورجيا لإقامة معسكر إعدادي استعداداً للجولة الآسيوية في الرياض».واختتمت الحماد حديثها بقولها: «أشكر الأمير محمد بن سلمان والقيادة لدعمهم غير المحدود للرياضة النسائية، ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، الذي يتابع خطوة بخطوة ويحرص على تذليل العقبات التي تواجهنا، كما أشكر رئيس الاتحاد أحمد الصبان الذي يعاملني كواحدة من بناته ويتواجد باستمرار معنا بهدف تحقيق تطلعات اتحاد المبارزة المتمثل في خطف الذهب».