يبدأ برنامج التدريب المجتمعي «أُتْقِن» الأحد القادم، مرحلته الخامسة بالكلية التقنية للبنات بجدة للطالبات المتقدمات في مجالات أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، صيانة الجوال، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، شبكات الحاسب السلكية واللاسليكة، التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، التجميل وتصفيف الشعر. وأوضحت عميدة كلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة ندى زرنوقي، أن الكلية ما زالت تستقبل المتقدمات على تلك البرامج عبر البوابة الإلكترونية ‏‏ctc.tvtc.gov.sa:/‏‏/https مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية، ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 سنة، وأن تكون سعودية الجنسية، وأن تكون لائقة طبياً للبرنامج التدريبي المحدد. وأفادت أن تنفيذ الدورات التدريبية سيتم خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً؛ بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، لافتة إلى أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، فيما ستمنح المتدربة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.