يختتم الأسبوع القادم برنامج شهر اللغة العربية في البرازيل، الذي ينفذه مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية.من جانبه، أوضح أمين عام المركز الدكتور محمود بن إسماعيل صالح أن البرنامج يشمل محاضرات ودورات ومسابقات وندوات وملتقيات علمية ومعرضا لجهود المملكة الدولية في خدمة اللغة العربية، إضافة إلى الوقوف على حضور اللغة العربية في البرازيل ودراسة واقعها. ويقدم الأسبوع الرابع والأخير معرض متخصص في جامعة ساوباولو لعرض الجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة اللغة العربية، ويستعرض الخدمات المقدمة من الجامعات السعودية لطلاب المنح، وندوة عن واقع تعليم اللغة العربية في البرازيل، والملتقى العلمي السعودي البرازيلي الذي يلتقي فيه أعضاء الوفد السعودي بمجموعة من المعلمين من مدن متعددة في البرازيل، وندوة عن الجهود السعودية في خدمة اللغة العربية.