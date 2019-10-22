يستضيف النادي الأدبي الثقافي بالطائف ندوة بعنوان: (فنون الطائف التشكيلية ألوان وتجليات)، تنظمها جماعة فرقد الإبداعية بالنادي.وأوضح رئيس النادي عطاالله بن مسفر الجعيد أن ضيوف الندوة هم مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف التشكيلي فيصل بن خالد الخديدي والفنان محمد الخبتي وتدير الندوة التشكيلية آمنة الحارثي.وقال الجعيد إن النادي سيقيم معرضاً لفناني الطائف من تنظيم الفنان رائد الأحمري على هامش الندوة، ودعا الجعيد المهتمين والمهتمات بالثقافة والفن التشكيلي لحضور الندوة التي ستقام بعد صلاه العشاء اليوم (الثلاثاء) بمقر النادي بالفيصلية.