أكد الفنان الحسن الحازمي أنّ أغنية «ليل امزهب» التي دار حولها جدل طويل خلال الأيام الماضية من كلمات الشاعر علي الأمير، وأنّه أول من قام بتلحين كلماتها بعد أن لامست وجدانه، وأنه اقتص الأبيات الأربعة من إحدى الصحف بعد نشرها ما بين عام 1410/‏‏1411هـ، إذ راودته فكرة تلحينها في تلك الفترة التي كان يقيم فيها في المنطقة الشرقية بحكم عمله، وبدأ اللحن بمساعدة الشاعر عبدالله محمد الأسمري إلا أن اللحن لم يرق له وقتها وبقي محتفظاً بالقصاصة التي لم يطلع عليها أحد كما يقول.وأكد الحازمي لـ«عكاظ» أنه انتقل للجنوب عام 1412هـ، وكانت تربطه بالبرّاق الحازمي علاقة تكررت معها الزيارات قبل وبعد سفره لأستراليا، مضيفاً: «في إحدى زيارات البرّاق لي بعد قدومه من أستراليا استضفته عندي وأثناء جلستنا المعتادة أطلعته على القصاصة الصحفية للأبيات الأربعة، علماً أنه لم يعرف عن هذه الأبيات مسبقاً، ولم يطلع عليها إلا في تلك الجلسة، وبدأنا ندندن عليها بحضور أحد الأصدقاء، وأخذ البرّاق الحازمي القصاصة وسافر إلى أستراليا، وهناك كما يدعي دندن بها مع نفسه».ونفى الفنان الحازمي أن يكون البرّاق لحن هذه الكلمات، لكنه أعاد روح ما كنا ندندن به فى مجلسي أثناء محاوله تلحينها، وسرد الحازمي لــ«عكاظ» قصّة هذا اللحن الذي كبر في رأسه وبدأ مع مناسبة لتكريم زميلنا علي الحمزي في القنصلية الإثيوبية في جدة، وأرسل لي دعوة للحضور وطلب مني المشاركة بأي عمل، اتصلت على الفنان حسن خيرات بعد تواصل البرّاق معه وطلبت منه السماح لي بأخذ الجزئية الأولى من اللحن للأبيات الأربعة تقديراً مني لشخصه فلم يمانع وقال «خذ اللى تبغاه يابو حازم ولا يهمك».وأكد الفنان الحازمي أنه اتصل بالشاعر علي الأمير لإكمال القصيدة، إلاّ أنّ الشاعر الأمير تعذّر لوجوده في مكة، ولكن تكملة القصيدة وصلتني فيما بعد عن طريق القاص العباس معافا الذي أسمعته اللحن بعد أن عملت جاهداً على إنجاحه إلاّ أنّ المشاركة بهذه الأغنية في هذه المناسبة تعذرت أيضاً، لكنني شاركت بهذه الأغنية في القرية التراثية بطلب من الشاعر والأديب أحمد السيد عطيف.وعن أحقيّة الفنان حسن خيرات بهذا اللحن قال الحازمي إنني استأذنت من خيرات؛ لأنه غنّى الأبيات الأربعة الأولى بروح اللحن والدندنة التي أسمعتها للبرّاق الحازمي وكان اتصالي بخيرات تقديراً مني له ولكي يكون في الصورة.ونفى الفنان الحازمي أن يكون اللحن للفنان حسن خيرات الذي لا يجحده في جمال أدائه للأبيات الأربعة الأولى، مضيفاً أنه أتم ألحان الأبيات المتبقية بمجهوده فقط وبحضور القاص العباس معافا الذي وقف -كما يقول- إلى جواره مستمعاً ومشيداً. وأكد الحسن الحازمي أنّ أول ظهور لأغنية «ليل امزهب» كان في أمسية في منزل الأديب عبدالرحمن موكلي بحضور الشاعر عبدالله الصيخان وأحمد السيد عطيف وكاتب الكلمات الشاعر علي الأمير والبرّاق الحازمي الذي ادعى أنّ اللحن له.