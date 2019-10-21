غالبا ما نشتري الخضروات والفواكه بكميات كبيرة، بذريعة التوفير، إلا أن تقريرا حديثا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) يؤكد أن أكثر من نصفها، يهدر ومعه كل الموارد المستخدمة في إنتاجه، ولا يستفيد منه عشرات الملايين حول العالم. وقدرت المنظمة الهدر العالمي من اللحوم سنويا بـ20% من الإنتاج، و35% من الأسماك والمأكولات البحرية، و30% من إنتاج الحبوب حول العالم، بينما تأتي الخضروات والفواكه في المرتبة الأولى بأكبر قيمة هدر تصل إلى 45% من إجمالي المحاصيل المنتجة حول العالم. وأصدرت «فاو» تقريرا سابقا عام 2011، قالت فيه إن ثلث أغذية العالم تفقد أو تهدر سنويا، بينما ذكر التقرير الحالي أنه رغم توافر الغذاء بسهولة لسكان الكوكب إلا أن أكثر من 820 مليون شخص يعانون الجوع، ولا يحصلون على الطعام بسهولة.