تمكنت مجموعة من العلماء في معهد «ذي سولك» للدراسات البيولوجية وجامعة تكساس من إنتاج جنين اصطناعي دون استخدام حيوانات منوية أو بويضات. وتوصل العلماء إلى إنتاج جنين شبه كامل عبر زرع خلايا جلد من أذن فأر ذكر في رحم أنثى فأر، ما سمح بتكوين جنين اصطناعي وجعلها حاملا. وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن هذا الابتكار لا يزال في مراحله المبكرة ويحتاج لمزيد من الدراسات قبل أن تتم تجربته على البشر، فعلى الرغم من إنتاج الجنين، إلا أنه لم يتطور إلى صغير مكتمل. في المقابل، يمنح هذا الابتكار الأمل مستقبلا لمرضى العقم البالغ معدلهم 1 من كل 7 أزواج، وهي حالة ناجمة في الغالب عن انخفاض عدد الحيامن أو ضعف جودة البويضات أو سبب آخر، وهو ما لا تحتاجه هذه التقنية.