أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان عبر حسابها على موقع «تويتر» نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين السعودين الذين تم إجلاؤهم مُنذ بداية المظاهرات 870 مواطنًا.وأضافت السفارة أنه بلغ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم (الإثنين) الموافق 21 أكتوبر 90 مواطنا ومواطنة على النحو التالي: 43 مسافرًا على الخطوط الجوية السعودية، و47 على طيران الشرق الأوسط.