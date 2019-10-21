أكد الفنان ناصر القصبي أن عودته للمسرح بعد 3 عقود، جاءت بعد دعوة جادة من هيئة الترفيه. وقال القصبي في لقاء على قناة MBC إنه لم يكن يتوقع «أن يعود الفنان السعودي إلى تقديم مسرحيات في المملكة، لكن بعد دعوة الترفيه الجادة تغيرت طريقة تفكيرنا». وأشار القصبي إلى أن مسرحية «الذيب في القليب» من إشراف خلف الحربي وتأليفه وإخراج محمد الحملي، ويضم الفريق كوكبة من الفنانين الكوميديين السعوديين. وأوضح القصبي أنه من المهم عودة المسرح الجماهيري الثابت في جميع مناطق المملكة، مضيفاً «المسرح لا يمكن أن ينهض سوى عبر المبادرات الحكومية التي تمنحه ميزانية ودعما وتفرغا تاما، وهذا ما حصل في هذه المسرحية».