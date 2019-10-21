أدى محافظ تربة ناصر حمود السبيعي، وقائد معهد سلاح التموين اللواء دخيل بن غلاب الجبرين المطيري، ورئيس لجنة الشهداء والمصابين بقيادة منطقة الطائف العسكرية العميد مسفر الشهراني، وعدد من ضباط القوات المسلحة، عقب صلاة عصر اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على شهيد الواجب الرئيس رقباء فهد بن غازي المرزوقي البقمي، الذي استشهد خلال أداء واجبه بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه، وذلك في جامع الدوار بمحافظة تربة.ونقل السبيعي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لذوي الشهيد.كما نقل تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم – رحمه الله – مدافعاً عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها.