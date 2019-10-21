نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، اليوم (الاثنين)، تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، وأمير منطقة عسير، لذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الجندي أول جار الله هادي مبارك القحطاني.

وسأل ابن مشيط الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكداً أن «العدو مدحور، وجنودنا البواسل هم الدرع الحصين».

من جانبهم، أثنى أقارب الشهيد على مواقف الدولة الرشيدة وما توليه من عناية تجاه أسر الشهداء، معبرين عن فخرهم باستشهاده دفاعاً عن الدين والوطن.