نظمت كلية التمريض بجامعة الملك سعود اليوم (الاثنين)، حملة التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، لرفع الوعي الذاتي لمنسوبات الجامعة، وتبادل الخبرات مع الجمعيات المختصة في هذا المجال.

وافتتحت الحملة رئيسة مجلس إدارة جمعية «زهرة» لسرطان الثدي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز، برعاية وكيلة ‏جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، وحضور عميدة كلية التمريض الدكتورة مي الراشد، وعدد من قيادات الجامعة.

واستُهلت الحملة بجولة تعريفية للأميرة هيفاء الفيصل على الأعمال المشاركة بالمعرض، حيث عبَّرت عن فخرها بإنجازات المعرض، مشيرة إلى الرسالة التوعوية التي ينشرها حول ثقافة الفحص المبكر، وقدمت الشكر لجامعة الملك سعود لتعاونها ومشاركتها الإستراتيجية مع جمعية زهرة، مؤكدة حرص الجمعية على زيادة الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي.