أعلن رئيس نادي مكة الثقافي الأدبي الدكتور حامد بن صالح الربيعي، أمين عام جائزة النادي، فوز الدكتور سحمي بن ماجد الهاجري بجائزة نادي مكة الثقافي الأدبي في دورتها السادسة لعام 1441هـ، في مجال الدراسات والنقد الأدبي، وموضوعها «نقد الرواية في المملكة العربية السعودية»، وذلك عن ثلاثة أعمال نقدية هي (جدلية المتن والتشكيل – الطفرة الروائية في السعودية، وسجال الخطابات – قراءات مختارة في الأدب السعودي، وتمثيلات الهوية وتحولات المكان في نقد الرواية السعودية».وتم اعتماد فوز مشاركات الدكتور الهاجري بالجائزة في الاجتماع الأخير للجنة الجائزة بعد استكمال الإجراءات، وبارك سعادة رئيس النادي أمين عام الجائزة الدكتور حامد بن صالح الربيعي، للدكتور سحمي بن ماجد الهاجري هذا الفوز، مؤكداً حرص نادي مكة الثقافي الأدبي على الاستمرار في هذه الجائزة القيمة، نظراً لما تقدمه من إضافات في الحراك الفكري والإبداع الأدبي والثراء الثقافي في المملكة العربية السعودية.