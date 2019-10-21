نجت الكويتية هنادي الكندري من الموت، بعد تعرضها لحادثة سير أدت لتهشّم زجاج سيارتها الخلفي بالكامل في العاصمة الكويتية، ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع «إنستغرام»، مقطع فيديو صغيراً يرصد حجم الخسائر التي لحقت بالسيارة، ثم ألحقت صورة أخرى تبين شكل السيارة بعد خروجها من الحادثة. فيما علقت الكندري قائلة: «أعوذ بالله.. عين ما صلت على النبي». مرجعة سبب الحادثة إلى تعرضها للحسد، لاسيما أنها شهدت واقعة أخرى منذ أيام، حين تعرض ابنها للطعن من أحد زملائه في المدرسة، ما دفعها لتقديم بلاغ ضد الطفل المعتدي، مطالبة بتوقيع عقوبة على والديه، كما شنت هجوماً على نظام التعليم في الكويت، واعتبرته مقصراً في حماية الأطفال في المدارس الحكومية.