عطل سكان بلدة توتنيس البريطانية تطبيق تقنية الجيل الخامس 5G بسبب مخاوف من الآثار الصحية السلبية للشبكة كالإصابة بالسرطانات وغيرها من الأمراض الخطيرة، بينما أكد علماء عدم صحة ذلك، حسبما نشرت مجلة «نيوزويك» الأمريكية. ووقّع 2600 من سكان البلدة على عريضة لدعم المزيد من أبحاث السلامة، ما اضطر المجلس المحلي إلى حظر مؤقت لإطلاقها. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قال جون كيتسون أحد أعضاء الحملة المناهضة: «توجد أدلة عدة على صلة الإشعاع عالي التردد بالسرطان». وعلى «تويتر» غرد وكيل وزارة الدولة للشؤون الرقمية مات وورمان: «لا تزيد خطورة الإشعاعات المستخدمة في الشبكة عن خطورة بودرة التلك أو الخضراوات المخللة».