لم يتوقع محتجو لبنان أن يظهر بينهم «الجوكر» الذي تصدر فيلمه شباك التذاكر العالمي. إذ لجأ شباب وفتيات لرسم القناع على وجوههم، في دلالة على «التمرد» لكنه سلمي، على عكس الفيلم. وانتشرت على مواقع التواصل صور فتاة وسط المتظاهرين بمكياج «الجوكر» حاملة العلم اللبناني، ما دفع لبنانيين للسير على نهجها، وساروا بشكل جماعي، وفق ما رصدت عدسات المصورين. يذكر أن «الجوكر» فيلم أمريكي أثار جدلاً واسعاً في العالم، إذ يحكي قصة ممثل كوميدي فاشل يواجه مشاكل وضغوطاً نفسية، ويلجأ للفوضى في مدينة جوثام. إلا أن «جوكر لبنان» اتسم بالسلمية الرافضة للعنف، وبانتشار الصور على «تويتر»، كتب معلق: «الجوكر يعبر عمّا تعيشه لبنان».