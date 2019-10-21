كشفت نتائج مروعة لدراسة حديثة أن نسبة كبيرة من أغذية الأطفال تحوي معادن ثقيلة وسامة، وفقاً لاختبار شمل 168 نوعاً من الأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ووجد الباحثون أن 95% من أغذية الأطفال المختبرة، تحتوي على معدن واحد أو أكثر. إذ يحتوي 94% من الطعام على الرصاص، و75% على الكادميوم، و73% على الزرنيخ، و32% من الغذاء المختبر يحتوي على الزئبق. ومن الأطعمة التي تشكل أكبر خطر للتعرض للمعادن الثقيلة، الغذاء المعتمد على الأرز والجزر والبطاطا وعصائر الفاكهة. وفي التقرير الذي انتشر على نطاق واسع، اختبر فريق البحث 168 نوعاً من الأطعمة فأظهرت النتائج أن واحداً من كل 4 أغذية للأطفال، احتوى على المعادن الأربعة.