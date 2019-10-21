نشر حساب موسم الرياض على موقع «تويتر» مقاطع فيديو توثّق حجم الاستعدادات لتدشين مدينة الملاهي الشهيرة «ونتر وندرلاند» غدا (الثلاثاء)، ولأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط ضمن فعاليات الموسم.وكتب: «موعدنا الثلاثاء في «ونتر وندرلاند» وفروا حماسكم وطاقتكم للعب». فيما نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على حسابه في «تويتر» مقطع فيديو علق عليه: «هذا 70% من الشغل، والوعد إن شاء الله الثلاثاء تشرفونا». وتقتصر نشاطات مدينة «ونتر وندرلاند» على فصل الشتاء، إذ تتيح للزائرين فرصة التزلج في كبرى الصالات، فيما تمت مضاعفة حجم الألعاب المشاركة في موسم الرياض، ما يجعلها أكبر ملاه متنقلة في العالم، وتستمر حتى 15 يناير القادم.ونجح الموسم في اجتذاب فعاليات مدينة الألعاب الشهيرة من أجواء مدينة الضباب إلى أجواء الرياض الشتوية، كواحدة من أهم الفعاليات العالمية والمتميزة في الموسم، إذ تقدم مجموعة من العروض تصل إلى 42 لعبة مختلفة تناسب جميع الأعمار، وستقام أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط، علاوة على مدينة ألعاب وعروض مسرحية وعالم مارفل ومعرضا لريال مدريد، وألعاب خفة، وحديقة الثلج، والدولاب العملاق، الذي يمكن راكبيه من الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة كالحكم، والثمامة، والدرعية.