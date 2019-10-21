استقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في قصر الضيافة بطوكيو، مساء اليوم (الاثنين)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد في بداية الاستقبال تحيات وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدولته، كما هنأه بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان نارو هيتو.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني عن خالص تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث عندد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والوفد المرافق للأمير تركي بن محمد بن فهد.

وكان الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز قد وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق اليوم، للمشاركة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مراسم تتويج إمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو، بمناسبة اعتلائه العرش.

وكان في استقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد في مطار هانيدا الدولي بطوكيو، السفير المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني السيد كوتسويوشي هياشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد الركن خالد الحواس وعدد من منسوبي السفارة.