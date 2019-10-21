وثق المواطن إبراهيم المسعودي، لحظة وصول سائح من الجنسية الكورية يدعى (هان) إلى محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك.

وقال المسعودي في تصريح إلى «عكاظ» إن السائح الكوري أتى إلى محافظة حقل قادما من الأردن، وزار أهم الأماكن السياحية في المحافظة، وتمت إقامة مأدبة غداء احتفاء به وفق التقاليد والأعراف المتبعة في المنطقة الشمالية.

ووثق السائح الكوري زيارته لمحافظة حقل على موقع الفيديو الأشهر (يوتيوب)، حيث التقى الأهالي في المحافظة، ثم أكمل مسيرته السياحية متجهاً إلى العلا لزيارة مدائن صالح.