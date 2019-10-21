فُجع الوسطان الفني والإعلامي مساء أمس (الأحد) برحيل الإعلامي والممثل طلال الحربي عن عمر (65 عاما)، وذلك إثر حادثة مرورية في مدينة جدة.

ونشر نجل الفقيد فادي بن طلال، النبأ، عبر حساب والده في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الفنان فايز المالكي الفقيد عبر «تويتر» بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة، إثر حادث سير.. لا حول ولا قوة الا بالله».

يذكر أن الفقيد شارك بدور «الضابط» في مسلسل «العاصوف» أثناء أداء مشاهد تحكي حادثة اقتحام الحرم المكي عام 1979.