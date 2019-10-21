يواصل مامورو ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور في المنطقة، وذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق وغير المصرح بها والبذور مجهولة المصدر، وتنفيذ حملات لضبطها.

وكشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أنه تم ضبط 30 مخالفة لنظام المبيدات الزراعية، منها مبيدات مغشوشة ومحظورة، ومبيدات مصنوعة بعد قرار الحظر، ومبيدات ليس لها تاريخ إنتاج، وبيع بذور وأسمدة بالتجزئة.

وحث الغامدي جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ لما له من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.

وشدد على أن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات، لضبط المخالفين والمبيدات غير المصرح بها، وأن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يقومون بجولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزارعين إبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات سواء في المحال أو الأسواق، إذ سيساعد ذلك الجهات المنفذة على القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.