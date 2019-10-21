كشفت تسريبات براءة اختراع سجلتها شركة أبل الأمريكية، عبارة عن خاتم ذكي، يمكّن المستخدم من التحكم بهواتف آيفون عن بعد. وقدمت أبل التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكيا، ومايكروفون، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.

ووفق ما ذكر موقع «تيك رادار» المتخصص بالأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم بمجموعة من الوظائف. وسيتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد «سيري».

يذكر أن تقدم أبل ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأمريكية وغيرها ولكنها لم تتحول في النهاية لمنتج.