أفادت دراسة علمية بريطانية، بأن ممارسة التمارين الصباحية قبل تناول الإفطار تزيد الإنسولين في الجسد، ما يعمل على حماية الجسم من الأمراض المختلفة.

إذ أكد خبراء من جامعة باث وبرمنغهام أن التمارين الرياضية قبل الإفطار تقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال.

ووفقا لوكالة «سبوتنيك»، فقد بينت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين قبل وجبة الإفطار يحرقون ضعف كمية الدهون التي يمارسونها بعد الأكل، وأن نسبة السكر في الدم تتغير من خلال تغيير جدول الوجبات وأوقات التمارين.

وشارك في الدراسة 30 رجلا يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد وضغط الدم والسكري، واستمرت الدراسة نحو 6 أسابيع.