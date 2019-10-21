نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك المهتمة بمجالات التقنية والثقافة والإعلام والتعليم بدر العساكر على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو عن البلدة القديمة بالوجه.. عنون له بـ«البلد القديمة بالوجه.. إبداعٌ حرفيّ.. وتراثٌ تاريخي».

وغرد العساكر في وصف البلدة القديمة: «البلدة القديمة بالوجه.. قيمةٌ تاريخية وإرث عمراني.. إطلالة على فنون التاريخ القديم.. حيث الحضارة العريقة والتراث الأصيل».

وتضمن الفيديو شرحا حول المدينة: البلدة القديمة بالوجه بمبانيها الأثرية ومينائها، وأسوارها وقِلاعها.. متميزة بموقعها الجغرافي شمال البحر الأحمر، تلفتُ النظر بهندسة الرواشين القديمة، وجمالية تصاميمها وما أضفته من ميزة لأساليب البناء التقليدي، يمتزج فيها خليط من الثقافات المختلفة، وتتميّزُ الرواشين بكونها صنعة تراثية تميّزت بها الوجه بزخارفها المتنوّعة وشكلها الهندسي البديع، إلى جانب شكلها الجمالي على واجهات المباني، يساعد تصميمها في التخفيف من حرارة الصيف، فأخشابها تتميز بطبيعة عازلة تقلل من الحرارة والأتربة، لتكون حاضرة في الذاكرة تراثاً أصيلاً وفناً معمارياً مميزاً.