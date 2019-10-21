ظهرت مشاهد هزلية في ملعب مدينة فيراكروز المكسيكية يوم الجمعة الماضي، عندما احتج لاعبو أصحاب الأرض على عدم الحصول على رواتبهم ورفضوا لمس الكرة في اللحظات الأولى من المواجهة أمام فريق تيجريس.

ووقف لاعبو فيراكروز بلا حراك لأكثر من 3 دقائق ورفض البدلاء الجلوس على مقاعدهم، فيما لم يتحرك لاعبو تيجريس في البداية أيضاً، لكن بعد دقيقتين تقريباً من الاحتجاج، بدأ تيجريس في التسجيل.

وسجل تيجريس مرتين في أول 4 دقائق بينما وقف لاعبو فيراكروز دون حركة. وبدأ الفريق صاحب الأرض بعد ذلك في اللعب بشكل معتاد وخسر 3-1 في نتيجة تركته في المركز الأخير بالدوري المحلي.

ونشر نادي فيراكروز بياناً رسمياً على موقعه الرسمي، أكد فيه عدم تلقّي لاعبي الفريق رواتبهم منذ 5 إلى 6 أشهر، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها، مضيفاً أنّ اللاعبين حالياً يفتقدون لأبسط المعدات التي تسمح لهم بممارسة نشاطهم الرياضي.