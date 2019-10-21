انتهى أسبوع من العنف واحتجاج لاعبين بمشكلة جديدة في المكسيك أمس (الأحد) عقب إلغاء مباراة في دوري الدرجة الأولى بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو قبل 5 دقائق من النهاية بسبب اشتباكات بين المشجعين.

وكان الفريق الزائر كيريتارو متقدما 2-صفر قبل أن يلغي الحكم المباراة بعدما ألقى مشجعون أجساما على بعضهم واقتحم بعضهم الملعب.

وهذه المرة الثانية في 3 أيام التي يحدث فيها أعمال عنف في مباراة كبيرة في المكسيك.

واضطر المسؤولون يوم الخميس الماضي إلى إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بين دورادوس وأتلانتي بعد معارك عنيفة في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد بسبب أمور تتعلق بعصابات تهريب المخدرات.

وقال دييجو بينيدا مهاجم سان لويس يوم الأحد «مع الموقف الذي نعيشه في البلاد فإننا نحتاج إلى أن نكون مثالا يحتذى. هذه كرة قدم ومن المفترض أن تشهد احتفالات. ما حدث اليوم كان مؤسفا».