أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الخامسة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام 1441/1440 (2019) بكمية 605 آلاف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم (الاثنين)، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الخامسة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة (فبراير - مارس 2020) وبواقع 10 بواخر، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 370 ألف طن، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 180 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تقدمت منها 17 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 5 شركات، وبترسية هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو 3.4 مليون طن من القمح هذا العام.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:https://www.sago.gov.sa.