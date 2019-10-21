أكد لـ«عكاظ» مصدر مطلع في نادي الاتحاد، أن مجلس الإدارة يسابق الزمن لحسم ملف المدرب البديل للمقال سييرا، إذ تجري دراسة العديد من الملفات التدريبية المطروحة على طاولة إدارة العميد، لاختيار المدرب المناسب الذي سيقود الفريق الاتحادي حتى نهاية الموسم الجاري.وأوضح المصدر ذاته أن ملف مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو من بين تلك الخيارات، وربما يسهم تمسك الاتحاد الكرواتي بالمدرب زلاتكو في استبعاد ملفه.وأكد المصدر أن إدارة النادي حريصة على اختيار المدرب المناسب للمرحلة القادمة، وأن المال ليس عقبة أمام الإدارة لإغلاق ملف المدرب الجديد.من جهته، ينتظر المدرب الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الاتحادي التشيلي سييرا، الحصول على الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته نصف مليون دولار، ومن ثم المغادرة إلى بلاده. هذا وقاد المدرب الوطني محمد العبدلي الحصة التدريبية للفريق الاتحادي أمس عقب تسلمه المهمات الفنية خلفا للمدرب المقال. وعقد العبدلي اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاقة مران الأمس، طالب الجميع فيه بطي صفحة خسارة مباراة الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجدد الثقة في اللاعبين وقدرتهم على عودة الفريق للانتصارات بدءا من مبارة الوصل الإماراتي (الأربعاء) القادم على استاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وعقب نهاية الاجتماع، طلب العبدلي من اللاعبين الأساسيين إجراء مران استرجاعي، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية وفنية، وسيقوم العبدلي بتنفيذ مخططاته الفنية في الحصة التدريبية اليوم على ملعب نادي الوصل الإماراتي، عقب وصول البعثة الاتحادية ظهر اليوم إلى مدينة دبي. وستشهد تشكيلة الفريق الاتحادي عودة الحارس البرازيلي غروهي لقائمة الفريق الأساسية، إذ يطمح الاتحاديون لاستغلال ظروف الخصم الذي يعاني من اهتزاز فني، والسعي لتحقيق الفوز والعودة بانتصار يسهل مهمة الفريق في مباراة الإياب القادمة بجدة.