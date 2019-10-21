حقق الفيصلي فوزه الرابع على التوالي، وجاء هذه المرة على حساب ضيفه الحزم بهدف دون مقابل، فيما اكتفى أبها والفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (الأحد) في ختام الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، ظفر الفيصلي بالنقاط الـ3، بعد تجاوزه الحزم بهدف دون مقابل، جاء عن طريق لاعبه خالد الغامدي بضربة رأسية (د:58) من عمر المباراة، وبهذه النتيجة قفز الفيصلي للمركز الرابع برصيد 14 نقطة، فيما بقي الحزم على رصيده السابق 10 نقاط في المركز السابع.وعلى استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، أدرك الفيحاء التعادل مع مضيفه أبها بهدف لكل منهما. تقدم أبها أولاً عن طريق صالح آل عباس بعد انفراد بالحارس مسلم آل فريج، في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، وانتظر الفريق الفيحاوي للدقيقة 58 لإدراك التعادل عن طريق مهاجمه روني فيرنانديز، وبذلك وصل رصيد أبها النقطي إلى 8 نقاط في المركز التاسع، فيما وصل الفيحاء إلى 6 نقاط في المركز الـ13.