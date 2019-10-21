بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها للرجال والنساء في 4 مواقع في منطقة مكة المكرمة، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وقدمت الوحدة المتنقلة أمس (الأحد) خدماتها في محافظة أضم لمدة يوم، وفي محافظة ميسان لمدة يومين، وفي فرع وزارة الخارجية بجدة لمدة يومين، فيما تتواجد الثلاثاء في محافظة ثول لتقديم الخدمة للنساء لمدة يومين.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل وقائع الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».