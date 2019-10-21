برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشّن محافظ الطائف سعد الميموني، أمس (الأحد)، المؤتمر العربي السادس للروبوت.وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور جارالله الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتقنية الروبوت في المجتمعات العربية، والعمل على تنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية، وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، إضافة إلى التعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية على تبني المبادرات وتقديم الخدمات في هذا المجال العلمي.من جهته، أكد رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء المهندس إسماعيل ياسين أن المؤتمر تشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والباحثين العالميين والعرب في مجال صناعة الروبوت، بأوراق عمل وورش تدريبية، بهدف إضافة المعرفة وتبادل الخبرات للارتقاء بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي للأفضل.