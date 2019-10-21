كشفت هيئة السياحة والتراث الوطني، أن إجمالي إحصائية زوار الموسيقى خلال فعاليات موسم الطائف بلغت أكثر من 4 آلاف زائر.وجاء توضيح الهيئة ضمن التقرير الختامي الذي استعرضته خلال احتفالية تكريم شركاء النجاح أخيراً بحضور رئيس مجلس إدارتها أحمد الخطيب، الذي أشاد بدور وأداء فريق عمل الموسم.وتعتبر الموسيقى إحدى وجهات الموسم الجديدة والتي عادت للطائف بعد انقطاع دام لأكثر من 4 عقود. وحسب مصادر خاصة لـ «عكاظ» فإن النسخة القادمة ستأخذ في الحسبان التوسُّع في الموسيقى. يذكر أن «عكاظ» كانت قد نشرت تفاصيل عودة الموسيقى لمدينة الورد بعد فترة.