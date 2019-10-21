تحتضن مدينة جدة في الرابع من ديسمبر القادم مسابقة سعودية في تصميم المجوهرات تحت شعار «وطن من ذهب»، بمشاركة 100 مصمم ومصممة، بأحد فنادق جدة.وتهدف المسابقة التي تأتي بدعم لوجستي من الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأحد المعاهد إلى تأهيل مصممي ومصممات والموهوبين في مجال تصميم المجوهرات وتعزيز قدرتهن على المشاركة بفاعلية في أحد أهم القطاعات الجاذبة للمرأة السعودية، في ظل حاجة القطاع للكفاءات السعودية الموهوبة. وأشارت رئيسة اللجنة الفنية للفعالية رجاء مؤمنة، أنه سيتم فرز الأعمال المشاركة للإعلان عن الفائزين في الحفل الذي يعقد الأربعاء 7 ربيع الآخر في حفل كبير يقام بهذه المناسبة بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين والمختصين في عالم المجوهرات والذهب، مشيرة إلى أن هدف الفعالية دعم رواد ورائدات الأعمال في مجال تصميم المجوهرات من جميع مدن ومناطق المملكة، وإبراز أعمالهم في المجتمع.