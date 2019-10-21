أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه جرى أخيراً إتلاف ١٦ صخوة «قراقير» صيد بحرية، و٢٢ بندق صيد أسماك، بعد مصادرتها من مخالفين لنظام «صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية». وأشار الغامدي إلى أن عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل، ومدير الثروة السمكية بجدة ردة بن عبادل الزهراني. يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة كمسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة. ووفقًا للنظام، تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوعة.