اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية دورتين مقدمة من قبل مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT Executive Education)وهي شهادة المشارك المهنية في الموارد البشرية الدولية (aPHRi) وشهادة المستوى المهني في الموارد البشرية الدولية (PHRi) المقدمة من معهد اعتماد الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية (HRCI)، علما أن مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا هو الحليف الامتيازي الوحيد لمعهد اعتماد الموارد البشرية (HRCI) والحليف الاستراتيجي في اعتماد الشهادتين لدى «هدف».