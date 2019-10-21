نظم مستشفى شرق جدة حملة للتوعية بسرطان الثدي، شملت أركانا عدة من ضمنها ركن خاص بالفحص الذاتي، ستكون بدايتها خاصة بموظفات المستشفى لزيادة مستوى الإدراك التوعوي لديهن وليكنّ سفيرات في نقل رسالة التوعية لكافة شرائح المجتمع على الوجه الصحيح، وتشمل الانطلاقة عدة أماكن متفرقة منها المراكز التجارية والمدارس للتعريف بأهمية الكشف المبكر عن المرض.وشدد المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد المورقي على أهمية التزام السيدات والفتيات بالفحص الدوري للثدي بتقنية الماموجرام تجنباً للإصابة بسرطان الثدي، مؤكدا استعداد المستشفى بجميع كوادره وتجهيزاته الطبية لتقديم كافة الخدمات لجميع مرضاه ومراجعيه متمنياً في ذات الوقت السلامة والصحة للجميع.