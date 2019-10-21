وعد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بفتح ملف الطرق بالمنطقة أمام وزير النقل المهندس نبيل العامودي خلال استقباله في الإثنينية مساء اليوم (الإثنين).وفيما استبق أهالي المنطقة زيارة وزير النقل ببث مطالبهم واحتياجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادوا نشر أخبار الحوادث المرورية المروعة التي تسببت فيها الطرق، اقترح المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة اعتماد 9 محاور لربط المحافظات والقرى بطرق رئيسية كبرى تفك الاختناق عن وسط مدينة الباحة.وتضمنت أبرز مطالب المواطنين تنفيذ ازدواجية طريق المندق السياحي المدرج منذ عدة أعوام ضمن أولويات مشاريع الوزارة، إضافة إلى تنفيذ ازدواجية طريق المخواة العرضيات الذي تعثر المقاولون في تنفيذه عدة أعوام، وتتضمن المطالب استكمال تنفيذ جسر بوا الواقع على طريق الطائف - الباحة وطريق المطار القرى - بلجرشي، وإنشاء ميزان للشاحنات أعلى عقبة الباحة، واستكمال تنفيذ دائري الباحة الذي تعثر لأكثر من عقد، برغم انتهاء بعض مراحله.